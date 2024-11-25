仙台地裁＝2022年宮城県柴田町の住宅玄関先で昨年、住人の会社員村上隆一さん＝当時（54）＝を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた親族2人の裁判員裁判判決で、仙台地裁（宮田祥次裁判長）は25日、村上さんの長男の妻敦子被告（48）に懲役28年（求刑懲役30年）、村上さんの次男直哉被告（26）に懲役20年（求刑懲役23年）を言い渡した。起訴状によると、両被告は共謀し昨年4月17日、村上さんの腰を包丁で1回刺し殺害し、知