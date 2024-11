w-inds.が、中国・上海での公演<w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia” in SHANGHAI>を開催し、アルバム『winderlust』をリリースすることを発表した。本ライブは、現在開催中のツアー<w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”>の中国・上海公演であり、会場はBANK OF COMMUNICATIONS NEW BUND 31 PERFORMING ARTS CENTER - GRAND THEATERで行われた。会場に用意された2500席、そのすべてがソールドアウトとなった。このツアーは