株式会社博報堂ＤＹホールディングスのHuman-Centered AI Instituteは、全国の15～69歳の生活者を対象に「AIと暮らす未来の生活調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 【認知度・利用率】生活者の5割以上が、生成AI関連サービスを認知。月1以上の利用者も2倍以上に増加 【利用目的】生成AI関連サービス利用層の用途トップ3は