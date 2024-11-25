兵庫県議会・文書問題調査特別委員会「百条委員会」委員長・奥谷謙一県議（自民）は22日、政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志氏にSNSで虚偽の内容を投稿され、名誉を傷つけられたとして、兵庫県警に名誉毀損容疑で刑事告訴した。政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志氏〈2024年10月24日 神戸市中央区〉告訴状によると、立花氏は10月31日〜11月19日、斎藤元彦・兵庫県知事に関するパワーハラスメントなど