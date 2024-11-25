蹴球、混合ダブルスの決勝開催全国少数民族伝統体育運動会24日、蹴球の混合ダブルス決勝に臨む湖北省の寇宣鶴。（三亜＝新華社記者/陳沢国）【新華社三亜11月25日】中国海南省三亜市で開催中の第12回全国少数民族伝統体育運動会は24日、蹴球（しゅうきゅう）の混合ダブルス決勝が行われ、湖北省の寇宣鶴（こう・せんかく）、楊文（よう・ぶん）組が同省の楊海（よう・かい）、呂金花（ろ・きんか）組を100-87で下し、優勝した