俳優の山本舞香が、あす26日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】山本舞香を質問ぜめ！興味津々の鶴瓶&中居山本は10月13日の誕生日に結婚を発表し、左手の指輪を披露して笑顔を見せる。笑福亭鶴瓶から次々に質問が飛ぶほか、中居正広から結婚の感想を尋ねられると「不安がない」と今の心境を明かす。さらに、2年前の結婚にまつわる占