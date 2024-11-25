■柳楽優弥＆笠松将との集合ショットも 【写真】松田元太（Travis Japan）とキム・スヒョンの貴重な2ショット 他 Travis Japanの松田元太が自身のInstagramにて、韓国の人気俳優、キム・スヒョンとの2ショットを公開した。 12月20日に日米同時公開される映画『ライオン・キング：ムファサ』の吹替版にて、ムファサの弟タカ（若き日のスカー）役を務める松田は、11月20日～21日にシンガポールのマリーナ