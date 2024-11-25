白石麻衣が自身のInstagramを更新し、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』の完成報告会でのオフショットを投稿した。 【写真】神々しいほどの真っ白なドレス姿の白石麻衣 ■白石麻衣、まるで女神のような美しい姿に反響集まる 音楽や芸術を司る女神“弁財天”役で出演している白石は、11月21日に都内で行われた完成報告会『神々の降臨祭』に登壇。「聖おにいさんの日」とコメ