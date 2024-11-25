25日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝154円25銭前後と、前週末午後5時時点に比べ46銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円63銭前後と58銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース