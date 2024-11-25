◆第５５回記念明治神宮野球大会第５日▽高校の部決勝横浜４―３広島商（２５日・神宮）高校の部の決勝が行われ、甲子園春夏通算７度の優勝を誇る広島商（中国）は、横浜（関東）に敗れ、初出場初優勝を逃した。横浜が甲子園を初めて制した７３年のセンバツ決勝カードで争う今秋の日本一。先発の沖村颯大投手（２年）は、４安打６四死球と乱れて４点を失うも、３回１死満塁からマウンドに上がった１年生左腕・片岡虎士が７