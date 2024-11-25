トーセイ [東証Ｐ] が11月25日後場(14:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。24年11月期の連結最終利益を従来予想の117億円→118億円(前期は105億円)に1.3％上方修正し、増益率が11.6％増→13.0％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結最終利益も従来予想の16.6億円→18.1億円(前年同期