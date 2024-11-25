■シックな装いのチャウヌ＆J-HOPEに「2人ともカッコ良すぎる」の声 【写真】チャウヌ＆J-HOPEの豪華な集合ショット ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が、Instagramを更新。BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）と並んだショットを公開し、話題を集めている。 チャウヌとJ-HOPEは、高級腕時計ブランドAudemars Piguet（オーデマ ピゲ）のイベントに参加。チャウヌはタートルネックのトップスにカー