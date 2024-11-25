全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・堀切菖蒲園の焼肉店『富吉』です。余熱で火入れする店主の焼きの技、旨さに魅了される店構えも銀皿もレトロ感満載な創業45年の老舗。2階は客が自身で焼く通常の焼肉店で、1階は店主がひと皿ずつ焼いてくれる。牛ホルモン（しま腸）660円『富吉』牛ホルモン（しま腸）660円提供する肉は同じながら「下で食べる方がおいしいからって