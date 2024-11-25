Ｊ１浦和は２５日、元日本代表ＤＦ宇賀神友弥（３６）が今季限りで現役引退すると発表した。宇賀神はクラブを通じて「２５年前、この誇りあるエンブレムがついたユニフォームに袖を通した瞬間から浦和レッズというクラブに魅かれ、プロサッカー選手として活躍することを夢みました。選手になるという夢を叶えた瞬間からこのクラブにタイトルという恩返しをしたいという思いだけでここまで走ってきました。決して多くの恩返しは