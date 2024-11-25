【本怖！貴方の後ろにいるよ 古明地こいし】 2025年6月 発売予定 価格 通常版：25,300円 豪華版：26,950円 海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「本怖！貴方の後ろにいるよ 古明地こいし」を2025年6月に発売する。価格は通常版が25,300円、豪華版が26,950円。 本製品は、「東方Project」より地霊殿に住む妖怪「