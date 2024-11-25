この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回ご紹介するのはぽんコタ日和(@ponkotabiyori)さんが投稿した、大好きなケーキを前にしたワンコのおもしろエピソードです。今は、犬や猫など、その種類の動物に適した材料で作られているケーキがあるので、ペットの記念日にはペット用ケーキでお祝いをしている人もいますよね。今回、1匹のシーズー犬がお誕生日にケーキを用意