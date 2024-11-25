ABEMA（アベマ）は12日、声優バラエティー番組『声優と夜あそび 火【上坂すみれ×芹澤優】＃24』を放送。アニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』より大西亜玖璃がゲスト出演し、公式レポートが到着した。【写真】ぼっち仲間の芹澤優＆上坂すみれ『声優と夜あそび』場面カット番組では、『夜あそび』初登場の“あぐぽん”こと大西の特技は本当か検証する「あぐぽんの特技を検証しよう！」を実施したほか、コラボ企画「愛すべきぼ