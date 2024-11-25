[ニューヨーク ２２日 ロイター] - 米証券取引委員会（ＳＥＣ）は２２日、２０２４会計年度（２３年１０月─２４年９月）の制裁金といった課徴金の額が過去最高の８２億ドルに達したと発表した。強制措置の件数は５８３件で、前年比２６％減少した。ＳＥＣによると、８２億ドルの内訳は最高額となった６１億ドルの不正利得返金・判決前利息、過去２番目の大きさとなる２１億ドルの民事制裁金。ただ大半は破産した暗号資産（仮