156.42エンベロープ1%上限（10日間） 156.27ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 155.02一目均衡表・転換線 154.8710日移動平均 153.95現値 153.8821日移動平均 153.32エンベロープ1%下限（10日間） 152.92一目均衡表・基準線 151.97200日移動平均 151.49ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.48100日移動平均 147.34一目均衡表・雲（上限） 145.24一目均