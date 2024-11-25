Ｒｅｂａｓｅは上値指向継続。今月半ばの高値を上回り再び年初来高値を更新した。同社はレンタルスペースの予約サイトを運営する。１３日に発表した４～９月期単独決算は売上高が前年同期比３１．６％増の８億６８００万円、営業利益が同５９．１％増の２億１３００万円と好調だった。働き方や趣味の多様化により、レンタルスペースの利用ニーズは引き続き順調に拡大する見通しだ。好決算を受けて同社株