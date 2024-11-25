【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■メンバーが制作に携わったのは、4曲目に収録される「三日月の願い」 &TEAMが、12月18日にリリースする2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』のTracklistを公開した。 公開されたTracklistにより、タイトル曲「雪明かり (Yukiakari)」をはじめ、収録曲「Deer Hunter」「illumination」「三日月の願い」の新譜4曲と、韓国語ver. を含む全22曲が収録されることが明らかに