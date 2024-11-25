調査会社の調べにより、アメリカ大統領選挙があった2024年11月中、ソーシャルネットワーキングサービスのBlueskyが大量のユーザーを獲得していたことがわかりました。ドナルド・トランプ氏を公に支持するX(旧Twitter)のオーナー、イーロン・マスク氏の影響が大きいと考えられています。Meta loses ground to Bluesky as users abandon Elon Musk’s Xhttps://www.ft.com/content/e1b52147-c171-4902-8bce-204ba0905912How decentra