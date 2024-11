2024年11月に、オーストラリアで16歳未満のソーシャルメディア利用を禁止する法案が提出されたほか、日本でもちょうど11月17日に行われた兵庫県知事選挙でSNSが大きな存在感を示したことを受けてテレビ番組がSNSの規制を訴えるなど、にわかにSNS規制論が過熱しています。こうした動きに対し、専門家が「反射的な対応(kneejerk reaction)」と鋭く批判しました。Educating young people about social media would be far more effect