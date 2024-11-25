イーロン・マスク氏が立ち上げたブレイン・マシン・インターフェース(BMI)開発企業の「Neuralink」で、人間としては初めてBMIのインプラント手術を受けた四肢麻痺患者のNoland Arbaugh氏が、「頭で考えるだけでゲームをプレイする様子」をX(旧Twitter)上でライブ配信しました。XユーザーのOwen Sparksさん: 「Neuralink Patient 1 to Attempt 72-hour Endurance Test」 / Xhttps://x.com/OwenSparks_/status/185986570704909549520