■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/21、NYダウ＋461ドル高、43,870ドル2）11/22、NYダウ＋426ドル高、44,296ドル【前回は】相場展望11月21日号米国株: 注目のエヌビディア決算は予想を上回るが、高い期待値に届かず日本株: 本日11/20の日経平均は「弱含みで続落」な展開を予想●2．米国株：米国株は主役交代、半導体関連⇒景気敏感株・中小型株へ1）米国株は主役交代、半導体関連⇒景気敏感株・中小型株へ・