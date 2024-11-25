25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 8796740.9 26790 ２. 日経ベア２ 1052329.4 297.4 ３. 楽天Ｗブル798017.5 31670 ４. 日経ブル２722249.8 287.6