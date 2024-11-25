JRAは25日、香港国際競走（12月8日、シャティン）4鞍の馬券を発売すると発表した。レースと出走する日本馬は以下の通り。【4R・香港ヴァーズ、芝2400メートル、14時10分発走＝日本時間15時10分】ステレンボッシュ、プラダリア【5R・香港スプリント、芝1200メートル、14時50分発走＝日本時間15時50分】サトノレーヴ、トウシンマカオ、ルガル【7R・香港マイル、芝1600メートル、16時発走＝日本時間17時】ジャンタルマンタル