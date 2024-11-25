【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■BABYMONSTER、神奈川、愛知、大阪、福岡の4都市での公演をアナウンス！ BABYMONSTERが、初のワールドツアーでの日本公演開催を予告した。 YGエンターテインメントが25日、公式ブログに「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞ANNOUNCEMENT - JAPAN」を掲載。それによると、BABYMONSTERは日本の神奈川、愛知、大阪、福岡の4都市での公演を確定した。 こ