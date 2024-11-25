25日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝153円76銭前後と、前週末午後5時時点に比べ95銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円06銭前後と1円15銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース