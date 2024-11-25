■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4597) ソレイジア 東証グロース (3739) コムシード 名証ネクスト (7719) 東京衡機 東証スタンダード (4598) デルタフライ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4499) スピー 東証スタンダード (1
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