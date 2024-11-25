◇２５日（月）▲最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表、偽証教唆事件の一審判決公判（１４：００、ソウル中央地裁）◇２６日（火）▲閣議（１０：００）◇２７日（水）▲韓国・ジョージア経済連携協定（ＥＰＡ）妥結式（１０：００）◇２８日（木）▲医師の集団行動に関する中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）▲国会本会議（１４：００）▲韓国・バングラデシュＥＰＡ交渉開始宣言式（１４：００）◇
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