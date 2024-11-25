１９３９年：ハンセン病患者の療養施設が全羅南道の小鹿島に完成１９８０年：全斗煥（チョン・ドゥファン）政権の言論統廃合政策に基づき、新亜日報とソウル経済新聞、内外経済新聞が廃刊１９９１年：初の国産航空機「蒼空９１」の試験飛行に成功１９９３年：韓国と台湾が民間レベルの代表部をソウルと台北に設置１９９６年：朝鮮王室最後の末裔（まつえい）、李玖（イ・グ）さんが日本から永住帰国２００３年：盧武鉉（ノ・ムヒョ
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