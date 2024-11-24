■国際試合「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」決勝日本0ー4台湾（24日東京ドーム）侍ジャパンが台湾に完封負けを喫し、大会2連覇はならず国際大会の連勝も27で止まった。先発・戸郷翔征（24 巨人）が5回にソロと3ランの2本塁打を浴びて5回を7安打4失点。打線は台湾投手陣にわずか5回まで3安打で6回以降、8回まで1人の走者も出すことができなかった。9回の攻撃は先頭・辰己涼介（28）が右安打も森下翔太（24 阪神）