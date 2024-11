【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「これまで通ってきた道にリスペクトを忘れんと、これからは愛と情熱をもってやっていこうと決めました」(KENTA) 2022年3月に始まり、以来足かけ2年半にわたり続いてきたWANIMAの『Catch Up TOUR』。その集大成となる『Catch Up TOUR Final 2022-2024』、3本目となる兵庫公演初日が11月23日に神戸のワールド記念ホールで行われた。 『Catch Up TOUR』全体を通して、ラ