陸上の女子１万メートルで日本歴代３位、Ｕ２０（２０歳未満）日本記録、日本学生記録（３０分４５秒２１）を持つ拓大の不破聖衣来（４年）が来春の卒業後、実業団の三井住友海上に進むことが２４日、関係者への取材で分かった。三井住友海上は全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）で７度の優勝を誇り、５０００メートルで今夏のパリ五輪代表の樺沢和佳奈も在籍する。不破は拓大１年時の２１年１２月に１万メートルで３