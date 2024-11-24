◆大相撲▽九州場所千秋楽（２４日・福岡国際センター）西十両３枚目・嘉陽（中村）が、西十両１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）を突き落として８勝目。２場所連続となる勝ち越しを決めた。「今日も体が動いてくれて、反応できた」と笑顔で振り返った。新十両だった７月の名古屋場所では７勝７敗で迎えた千秋楽で敗れたが、「あの時は勝ちたいという気持ちが強かったが、今回はいつもの一番だと思って臨めた」と、自身の成長を口