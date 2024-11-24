ホテルニューオータニ幕張では、栗やぶどうなど秋ならではのフルーツを使ったスイーツが楽しめるビュッフェ「スーパースイーツビュッフェ〜栗とぶどう〜」を、11月30日（土）まで毎週土・日・祝限定開催中です。今回、取材としてお邪魔して来ました。■秋の味覚！「栗とぶどう」が主役の贅沢ビュッフェ会場は、オールデイダイニング「SATSUKI」（ロビィ階）。今回「栗とぶどう」をテーマにメニューが一新され、旬のスイーツが多数