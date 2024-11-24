G7外相声明草案のポイント【ワシントン共同】日米欧の先進7カ国（G7）が25、26両日にイタリアで開く外相会合の共同声明草案が24日、外交筋への取材で判明した。ロシアのウクライナ侵攻を巡る北朝鮮兵の戦闘参加は「紛争の危険な拡大」を意味し「インド太平洋地域の安全保障にも重大な影響をもたらす」と懸念。ロシアを支援する中国の金融機関や組織に圧力をかけると警告した。草案はウクライナ情勢がアジアの国も巻き込んだと