◆りそなBリーグ2部（B2）鹿児島71―84福岡（24日、西原商会アリーナ）ライジングゼファー福岡が前日23日に続いてアウェーで鹿児島を破り、9連勝で今季初めて西地区首位に立った。10勝6敗で並んだ首位攻防戦は第1クオーターに7点のビハインドを負ったが、第2クオーターにアンドリュー・ランダルを軸にゴール下で勝負し、ファウルをもらってフリースローで加点する今季の戦い方で逆転した。この日は司令塔の中村太地が両チー