休業4日以上の労災に遭った60歳以上の人数と割合働く高齢者の増加に伴って相次ぐ労災事故に歯止めをかけようと、厚生労働省が研究班を立ち上げ、高齢労働者の身体能力や認知機能を測る本格的な調査に乗り出したことが24日、関係者への取材で分かった。国が高齢者の労災防止に関して多項目にわたり調査を行うのは初とみられる。同省では現在、労働安全衛生法の改正に向けた議論が進められ、高齢労働者の労災防止対策を企業に努