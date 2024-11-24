【その他の画像・動画等を元記事で観る】2021年9月に企画が始動し、ドラマや楽曲展開を中心とした1年に渡るオーディション活動、そしてファン投票による”二者択一”という唯一無二なオーディション形式が大きな話題を呼び、最終的に100万を超えるファン投票を集め大きな話題となったアイドルオーディションプロジェクト「VS AMBIVALENZ（バーサス アンビバレンツ）」。オーディションの勝者7人によって生まれたアイドルユニット「