師匠も歓喜の涙だ。大相撲九州場所千秋楽（２４日、福岡国際センター）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が大関豊昇龍（２５＝立浪）との相星決戦を制し、１４勝１敗の好成績で初優勝。父で師匠の佐渡ヶ嶽親方（元関脇琴ノ若）が息子の奮闘に喜びを語った。この大一番を、同会場に停めた車の中で見守った佐渡ヶ嶽親方は「うれしい限り。琴桜は秋巡業と場所前の稽古がしっかりできていた。（二所ノ関一門の）連合（稽古）でも（新大