◆大相撲▽九州場所千秋楽（２４日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が１４勝１敗で悲願の初優勝を果たした。２００３年名古屋場所の魁皇―千代大海以来、２１年ぶりの大関同士の千秋楽相星決戦となった豊昇龍（立浪）との一番をはたき込みで制した。祖父は先代師匠で元横綱の琴桜。その祖父が１９７３年名古屋場所で優勝して以来、５１年ぶりに「琴桜」が賜杯を抱いた。“２代目”琴桜のルーチンとしてお茶の間に