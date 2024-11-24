朝霧が立ち込めるラクウショウ林中国安徽省朝霧が立ち込める寧国市方塘郷のラクウショウ林。（11月7日、ドローンから、寧国＝新華社記者/陳曄華）【新華社寧国11月24日】中国安徽省寧国市の落羽松（ラクウショウ）湿地公園でこのほど、朝霧が立ち込め、幻想的な光景が広がった。朝霧が立ち込めるラクウショウ林中国安徽省寧国市方塘郷のラクウショウ林を遊覧船で観賞する観光客。（11月7日、ドローンから、寧国＝新華社記者/