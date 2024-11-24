日本代表「侍ジャパン」は24日、野球最強国を決める国際大会「ラグザス presents 第3回WBSC世界野球プレミア12」のチャイニーズ・タイペイ戦に出場。悲願の連覇をかけた決勝戦は、5回が終わって0－4。先発の戸郷翔征投手が2本の被弾を許し、劣勢に立たされている。 ■痛恨の3ラン被弾で劣勢に 先発の戸郷は初回、2死走者なしから3番のチェン・ジェシェン外野手に二塁打を許すも、無失点の立ち上がり。2回以降も、フ