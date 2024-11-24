ソフトバンク向けスマホと見られる「A403ZT」が公式Webサイトなどに掲載！写真は旧機種「Libero 5G III」Googleが提供しているAndroid向けコンテンツ配信マーケット「Google Playストア」を利用できるかどうかを確認できる『Supported devices - Google Play Help - Google Support』にZTE製の未発表スマートフォン（スマホ）「A403ZT」を掲載しています。メーカー型番は「Z6701S」となるとのこと。A403ZTは未発表な製品なので詳細