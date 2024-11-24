歳を重ねると共にデコルテが気になってきた……。そんな大人女子に推したいアイテムを【ZARA（ザラ）】よりピックアップ。今回は、年齢が出るデコルテを自然に、そしてオシャレにカバーできる「ハイネックワンピ」に注目。大人のエレガントさを引き立たせてくれそうな、おすすめアイテムをご紹介します。 1枚でメリハリコーデが叶うベルト付きワンピ 【ZARA】「ベルト付きミディ丈ワンピース」\5,990（