学生バンドコンテスト開幕中国・蘇州市23日、太湖蘇州湾大学生バンドコンテスト開幕式で熱演する学生バンド。（蘇州＝新華社配信）【新華社南京11月24日】中国江蘇省蘇州市呉中区の太湖湖畔で23日、太湖蘇州湾大学生バンドコンテストの開幕式が行われ、出場を申し込んだ計49組が参加した。大会の賞金総額は50万元（1元＝約21円）で、優れたパフォーマンスを披露したバンドには一流のエンターテインメント会社との契約や国内