◆スピードスケート◇Ｗ杯第１戦最終日（２４日、長野市エムウェーブ）男子５００メートルで日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）が、３４秒４９の２位で２戦連続の表彰台に立った。ジョーダン・ストルツ（米国）が３４秒４１で制し、１０００メートル、１５００メートルと合わせて出場４レース全てで優勝した。新濱は３４秒５８で３位だった２２日から順位もタイムも上げ、晴れやかな笑顔を見せた。１００メートル