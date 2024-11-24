張本智和がシングルス準優勝卓球ＷＴＴファイナルズ24日、男子シングルスの表彰式に臨む王楚欽（左）と張本智和。（北九州＝新華社記者/張笑宇）【新華社福岡11月24日】卓球のランキング上位者による世界ツアー、WTTファイナルズ2024は24日、福岡県北九州市で男子シングルス決勝が行われ、張本智和は中国の王楚欽（おう・そきん）に0-4で敗れ、準優勝となった。張本智和がシングルス準優勝卓球ＷＴＴファイナルズ24日、男子